اعصار "هيكا" يقترب من سواحل عمان

أصدر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، الثلاثاء، بيانا أشار فيه إلى تمركز الإعصار "هيكا" غربي بحر العرب، وبيّن أنه "لا تأثير مباشر له على الإمارات".

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الإعصار المداري "هيكا" يتمركز في غرب بحر العرب عند خط عرض 20.1 درجة شمالا وخط طول 60.3 درجة شرقا، ويتحرك بسرعة 21 كيلومتر في الساعة، وتقدر سرعة الرياح حول المركز 130-150 كيلومتر في الساعة، ويصاحبه سحب ركامية ممطرة‪. وفق موقع سكاي نيوز الالكتروني

وتوقع المركز أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك غربا باتجاه السواحل العُمانية، وتكون سرعة الرياح حول المركز 100– 120 كيلومتر في الساعة خلال الـ 12 ساعة القادمة، حيث يضعف تدريجيا عند اقترابه من السواحل العُمانية مساء الثلاثاء وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب البحر على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي وقد يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة خاصة في الصباح الباكر من الأربعاء‪.