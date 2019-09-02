اعلامية سعودية تطالب بتخصيص شاطئ للنساء فقط

نشرت الإعلامية لجين عمران عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، تغريده تٌطالب فيها بتخصيص شاطئ للنساء في المملكة .
وكتبت لٌجين ، ” أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي، جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت وفيهم خصوصية عالية و خدمات ممتازة وإن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة “.
أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل 😊— لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) August 31, 2019
فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي
جربت أزورهم بنفسي
كثير إستمتعت
و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة
و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة🤗🇸🇦❤#نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية https://t.co/zTOLUnuU63
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