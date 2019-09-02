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اعلامية سعودية تطالب بتخصيص شاطئ للنساء فقط

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:32
لجين عمران تطالب بشاطئ للنساء فقط
لجين عمران تطالب بشاطئ للنساء فقط

نشرت الإعلامية لجين عمران عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، تغريده تٌطالب فيها بتخصيص شاطئ للنساء في المملكة .

وكتبت لٌجين ، ” أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي، جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت وفيهم خصوصية عالية و خدمات ممتازة وإن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة “.

 


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