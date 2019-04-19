اعلامي اماراتي يتهم تركيا بتجنيد خليجيين جواسيس على بلدانهم

اتهم اعلامي اماراتي النظام التركي بالضغط على المواطنين الخليجيين واستدراجهم لتنفيذ أجندة من أجل ابتزازهم وتجنيدهم للعمل ضد أوطانهم.

بغض النظر عن كونها غير أمنه للسياح العرب استغرب من يسافر الى دولة تتأمر على العرب وترعى الجماعات الإرهابية ولها تاريخ دموي مع اجدادنا .. مع كل هذا انا على قناعة ان السفر الى تركيا في هذا التوقيت خيانه وموافقه غير معلنه على سياستها العدائية تجاه العرب #تركيا_غير_آمنه_للسفر — Salem almstaka (@almostaka) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وقال رئيس تحرير "العين الإخبارية" الدكتور علي راشد النعيمي : إن "الدعايات الإعلانية التي يقوم بها الطيران التركي في منطقة الخليج والتخفيضات الخاصة التي يقدمها لاستدراج الخليجيين للسفر لتركيا ثبت أن وراءها أجندة استهداف لهؤلاء السياح وأوطانهم"، مؤكدا أن تركيا غير آمنة للسفر.

تاتي تغريدات الاعلامي الاماراتي بعد ساعات من اعلان انقرة عن اعتقال اماراتيين اتهمتهم بالضلوع في اغتيال الاعلامي السعودي جمال خاشقجي وفي ظل التوتر بين البلدين والصراع السياسي القائم

هذا مقطع جديد اليوم. لمحاولة اعتداء على سايح خليجي في التكسي. ارجو نشره ياستاد نايف عشان الناس تصحى وتترك عنها الذهاب لهذي الدوله #تركيا_تعتقل_الخليجيين #تركيا_غير_آمنه_للسفر pic.twitter.com/9uyrRawgJi — زهرة النرجس (@abojamman77fnan) ١٩ أبريل ٢٠١٩



وزعم رئيس تحرير "العين الإخبارية" أن "هناك غرفة عمليات مشتركة للمخابرات التركية والقطرية تتولى استدراج السياح الخليجيين من الشباب والشابات لزيارة تركيا وابتزازهم لتجنيدهم للعمل لاستهداف أوطانهم".

هذا مقطع جديد اليوم. لمحاولة اعتداء على سايح خليجي في التكسي. ارجو نشره ياستاد نايف عشان الناس تصحى وتترك عنها الذهاب لهذي الدوله #تركيا_تعتقل_الخليجيين #تركيا_غير_آمنه_للسفر pic.twitter.com/9uyrRawgJi — زهرة النرجس (@abojamman77fnan) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وأكد أن "تركيا غير آمنة للسفر بسبب خطاب الكراهية الذي ينشره أردوغان واستخدامه لعصابات الجريمة المنظمة ضد المخالفين له داخليا لرعايا الدول التي يعاديها خارجيا".

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