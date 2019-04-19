اعلامي اماراتي يتهم تركيا بتجنيد خليجيين جواسيس على بلدانهم

منشور 19 نيسان / أبريل 2019 - 08:51
التخفيضات الخاصة التي يقدمها لاستدراج الخليجيين للسفر لتركيا ثبت أن وراءها أجندة استهداف لهؤلاء السياح وأوطانهم
التخفيضات الخاصة التي يقدمها لاستدراج الخليجيين للسفر لتركيا ثبت أن وراءها أجندة استهداف لهؤلاء السياح وأوطانهم

اتهم اعلامي اماراتي النظام التركي بالضغط على المواطنين الخليجيين واستدراجهم لتنفيذ أجندة من أجل ابتزازهم وتجنيدهم للعمل ضد أوطانهم. 

وقال رئيس تحرير "العين الإخبارية"  الدكتور علي راشد النعيمي : إن "الدعايات الإعلانية التي يقوم بها الطيران التركي في منطقة الخليج والتخفيضات الخاصة التي يقدمها لاستدراج الخليجيين للسفر لتركيا ثبت أن وراءها أجندة استهداف لهؤلاء السياح وأوطانهم"، مؤكدا أن تركيا غير آمنة للسفر.

تاتي تغريدات الاعلامي الاماراتي بعد ساعات من اعلان انقرة عن اعتقال اماراتيين اتهمتهم بالضلوع في اغتيال الاعلامي السعودي جمال خاشقجي وفي ظل التوتر بين البلدين والصراع السياسي القائم 


وزعم  رئيس تحرير "العين الإخبارية" أن "هناك غرفة عمليات مشتركة للمخابرات التركية والقطرية تتولى استدراج السياح الخليجيين من الشباب والشابات لزيارة تركيا وابتزازهم لتجنيدهم للعمل لاستهداف أوطانهم".

وأكد أن "تركيا غير آمنة للسفر بسبب خطاب الكراهية الذي ينشره أردوغان واستخدامه لعصابات الجريمة المنظمة ضد المخالفين له داخليا لرعايا الدول التي يعاديها خارجيا".

ونشر موقع العين الاخباري الاحصائية التالية 

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