اعلامي بارز يكشف اسباب اقتحام قناة الجزيرة في تونس

كشف الاعلامي العربي البارز اكرم خزام اسرار مداهمة واغلاق مكتب قناة الجزيرة في تونس، بعد قليل من اعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي

النهضة فوجئت بقرارات قيس سعيد

وقال خزام في تغريده على صفحتة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان حزب النهضة الاخواني الذي فوجئ بقرارات الرئيس قيس سعيد، فشل بالتشويش على الوضع الجديد من خلال احباط اعتصامه امام مقر البرلمان ، فاتجه الى عقد اتفاق مع مكتب قناة الجزيرة في تونس على ان يرسل جهاز بث فضائي الى دار رئيس الحكومة المقال لكي يظهر على الهواء مباشرة ويعلن رفضه لقرارات الرئيس التونسي ويدعو الشرطة الى المقاومة ( باعتباره يشرف على وزارة الداخلية بالوكالة)!!!

احباط اعلان العصيان

وقال الاعلامي خزام في تغريدته التي نقل معلوماتها عن مصادر مطلعة "الاجهزة الامنية رصدت المكالمات الهاتفية التي تمت و اتجهت عناصرها الى المكتب و اقفلوه ، و اتجهت عناصر امنية اخرى الى المشيشي وقالوا له باختصار: إما ان تعلن الموافقة على قرارات الرئيس او ان يتم الاعلان عن المخالفات الكبيرة التي قمت بها و تتم احالتك للقضاء فورا….."

وختم بالقول : المشيشي فهم الرسالة جيدا و اعلن الموافقة على قرارات قيس سعيد…..