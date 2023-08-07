اعلامي لبناني: "فتح" هي البندقية الوحيدة خارج سيطرة ايران

تحدث الاعلامي اللبناني محمد بركات عن تورط ايران في الاقتتال الداخلي الذي شهده مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، واكد ان هدف ايران واتباعها "حزب الله وحماس" هو نزع سلطة فتح من المخيم

واكد الاعلامي اللبناني فيتصريحات لتلفزيون الجديد اللبناني ان حركة فتح هي البقعة الوحيدة المضيئة في هذا الشرق المظلم . و الوحيدة صاحبة بندقية وقرار وطني مستقل والتي لا تقاتل بأمر من إيران

وقال بركات ان هناك محاولة للاخلال بالتوازنات الموجودة منذ 50 عاما في المخيم وان هناك من يريد ذبح فتح في عين الحلوة، وبامتدادات الحركة الوطنية الفلسطينية داخل وخارج فلسطين ، وقال ان حركة فتح هي آخر بقعة مضيئة في الشرق الذي بات اليوم ملوث بداية من العراق الى سورية واليمن ولبنان حيث انه لا يوجد "ولا بارودة مش تحت سيطرة ايران الا بارودة فتح" والتي هي بارودة لها شرعية المقاومة والتاسيس والتاريخ وليست كباقي البنادق الاخرى التي ينفخ بها الاعلام الموالي لايران

الإعلامي اللبناني محمد بركات :

" تجري محاولة لكسر حركة فتح من عين الحلوة للضفة ...

وفتح هي البقعة الوحيدة المضيئة في هذا الشرق المظلم ...

و فتح الوحيدة صاحبة بندقية وقرار وطني مستقل " pic.twitter.com/okw0oz5sYi — Belal Hamdan (@BelalHamdan20) August 7, 2023

وقال الاعلامي بركات ان حركة فتح تقاتل الى اليوم من خلال كتائب شهداء الاقصى ولديها الاف الجرحى والمعتقلين في الضفة الغربية ، ومن حاول اغتيال فتح في عين الحلوة يحاول قتل فتح التي هي الثورة الاولى ضد التطرف الاسرائيلي ومواجهة التطرف ومواجهة منطق محاولة الممانعة السيطرة على قرارها، ومحاولة كسرها تتم من عين الحلوة الى الضفة وتغيير هذا التوازن داخل القضية الفلسطينية.