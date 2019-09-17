اعلام السيسي يشن هجوما مضادا وينشر صورا جنسية للمعارضين

شن الاعلام الموالي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هجوما ممنهجا على المقاول والفنان محمد علي الذي ذاع صيته في مصر الأسبوع الماضي وبدا بنشر صور وفيديوهات له خلال وجودة في النوادي الليلية

ويكرر اعلام الرئيس المصري ذات الاسلوب الذي مارسه مع المخرج خالد يوسف وقد نشر افلامه الاباحية بعد سنوات من وجودها في خزائنه ردا على موقفه المعارض للتمديد للسيسي

وكان محمد علي قد بدأ في نشر سلسلة من الفيديوهات منذ أسبوعين تقريبا يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، وهو ما ردّ عليه أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضده، وحرّك الإعلام المصري لمواجهته، ثم رد عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن مؤتمر الشباب الثامن في القاهرة المقام يوم السبت، 14 سبتمبر الجاري، بقوله: "والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء".