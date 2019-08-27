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اعلان الحكومة السودانية الاربعاء

منشور 27 آب / أغسطس 2019 - 04:29
هدف حكومته سيكون "بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج ومعالجة الأزمة الاقتصادية
هدف حكومته سيكون "بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج ومعالجة الأزمة الاقتصادية

سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قائمة ترشيحاتها الوزارية، الامر الذي يرشح اعلان الاخير عن تشكيله لحكومته غدا الأربعاء.

وأوضحت "الحرية والتغيير" أنها حسمت أمر مرشحيها للحكومة الانتقالية بعد اجتماع استمر 19 ساعة، مشيرة إلى أنها اختارت مرشحين لـ 14 وزارة و4 مجالس.

وأدى حمدوك، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، بعد اتفاق توصل إليه المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" لإدارة المرحلة الانتقالية.

وعقب أداء اليمين الدستورية لتسلم منصبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن التركة التي وجد السودان عليها "ثقيلة"، مؤكدا أن هناك قضايا لا يمكن المساومة عليها.

وذكر حمدوك أن هدف حكومته سيكون "بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج ومعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة حتى لا يعتمد السودان على الهبات"، مؤكدا أن "هناك قضايا في السودان لا يمكن المساومة بشأنها مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة".


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