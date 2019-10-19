اعلان حاله الطوارئ عقب احتراق العديد من محطات مترو الانفاق في تشيلي

قالت وزارة الداخلية في تشيلي في وقت متأخر من مساء الجمعة إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق في العديد من محطات المترو بالعاصمة سانيتاغو، بعد إغلاق مترو أنفاق المدينة وسط احتجاجات على زيادة ثمن أجرة الركوب.

وقالت الوزارة إن محطات المترو في أنحاء العاصمة تعرضت لأضرار كبيرة وإنه تم نشر رجال الإطفاء في خمس محطات على الأقل.

وأعلن مترو سانتياغو عن إغلاق الشبكة كلها حتى يوم الاثنين على أقرب تقدير من أجل تقييم الضرر الذي لحق بها.

وقالت الشبكة على موقع تويتر إنها اضطرت إلى وقف العمل نظرا لأن “أعمال الشغب والدمار” الذي لحق بها كان بالغا لدرجة أنها لا تستطيع ضمان الحد الأدني من متطلبات الأمان للعاملين والركاب.

وكان المحتجون يتظاهرون طوال الأسبوع ضد زيادة أجرة وسائل النقل، حسبما أفادت صحيفة “لا تيرسيرا”.

وأدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا في كلمة لإذاعة “اراديو اجريكالتشرا” الدمار الذي لحق بمحطات المترو ووصفه بأنه “عمل تخريبي”.

وأضاف “يحق لنا جميعا التعبير عن آرائنا ولكن بدون تدمير”.

كما أعلن الرئيس التشيلي مساء الجمعة حالة الطوارئ في العاصمة تشيلي وكلف عسكريا ضمان الأمن بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو.

وقال الرئيس بينيرا “أعلنت حالة الطوارئ، ولهذه الغاية عينت الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارئ”. (وكالات)