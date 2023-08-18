اعلان كويتي مفاجئ بشان المغادرين الاجانب

فرضت وزارة الداخلية الكويتية على كل مواطن اجنبي يرغب بمغادرة البلاد تحت اي سبب او ظرف أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية

وقالت الوزارة ان العملية يمكن ان تتم عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/8/19.

وقالت الداخلية الكويتية ان هذا الاجراء ياتي في سياق الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لوزارة الداخلية استناداً إلى المرسوم رقم (1959/17) بقانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم (1976/67) في شأن المرور..

وشددت الوزارة على انها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد داعية الجميع الى ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام