اعلمي فلسطيني كبير خلفا لـ تركي الدخيل في ادارة قناة العربية

الدخيل اثار جدلا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

أقالت قناة العربية السعودية المدير العام للقناة ومدير عام "العربية الحدث" تركي الدخيل، أحد أبرز الأذرع الإعلامية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واعتبر ملاحظون أن هذه الإقالة تأتي في إطار التغييرات التي يجريها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في عدد من المناصب القيادية بالمملكة، وذلك على خلفية فشل الرياض في إدارة ملف جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأعلن مالك مجموعة قنوات "ام بي سي" والعربية وليد الإبراهيم عن تعيين نبيل الخطيب مديرا عاما لـ"العربية" و"الحدث" خلفا لتركي الدخيل الذي شغل هذا المنصب منذ 29 يناير 2015، وتأسيس مجلس تحرير لقناتي "العربية" و"الحدث" برئاسة عبدالرحمن الراشد وعضوية كل من كل من مازن تركي السديري، وعلي الحديثي، وسلمان الدوسري ( رئيس تحرير السابق في صحيفة "الشرق الأوسط")، وفيصل عبّاس.

وذكرت مصادر إعلامية سعودية أن الرياض عينت تركي الدخيل سفيرا جديدا للرياض في أبو ظبي خلفا لمحمد بن عبدالرحمن البشر، الذي أعفي من منصبه في شهر فبراير/ شباط الماضي.

تركي الدخيل سفيرًا سعوديًا في الإمارات

حسب عدة مصادر، تم تعيين تركي الدخيل سفيرًا سعوديًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي تعيين الدخيل بعد محمد البشر السفير السابق لدى دول الإمارات العربية المتحدة.

وكان الدخيل اثار جدلا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما كتب مقالا يهدد فيه أمريكا بقطع النفط وقاعدة عسكرية روسية و"أحضان إيران" على خلفية موقفها من قضية خاشقجي، قبل أن يعود و "ينقلب" على نفسه.