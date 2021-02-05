اعلنت اختراع لقاح لكورونا: اسرائيل تخفف اجراءات الاغلاق

تنوي حكومة الاحتلال تخفيف اجراءات العزل ابتداءا من يوم الاحد بعد ان مددت ثالث عزل عام في البلاد لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد

صدر القرار قبل ساعات من انتهاء مدة الإغلاق العام، إثر خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف وزير الدفاع بيني غانتس بشأن مدة العزل وفاعليته وعدم انتظام تطبيقه.

وفرضت الحكومة العزل العام الثالث في 27 ديسمبر، بعد أيام قليلة من بدء إسرائيل أسرع حملة تطعيم في العالم للوقاية من الفيروس.

وأسهم الإجراءان في الحد نوعا ما من عدد الوفيات بالفيروس ومن الإصابات الحادة في الوقت الذي تنتشر فيه سلالات متحورة من الفيروس شديدة العدوى.

سجلت إسرائيل 675618 إصابة بمرض كوفيد-19 و5001 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة. ويبلغ عدد السكان تسعة ملايين نسمة.

وذكر البيان الحكومي أنه بدءا من السابعة من صباح الأحد، ستُرفع القيود على الحركة داخل المدن وفيما بينها، كما يمكن إعادة فتح أماكن العمل التي لا تستقبل عملاء، وسيُسمح بدخول المحميات الطبيعية المفتوحة والمتنزهات.

اختراع لقاح اسرائيلي

على ذات الصعيد أدعى باحثون في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب،عن "اختراق طبي كبير" في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالوا إنهم توصلوا لعلاج الفيروس وطالبوا بترخيص من السلطات الصحية في البلاد من أجل إجراء المزيد من التجارب.

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المستشفى شهد تجربة دواء EXO-CD24 على المرضى وأظهر فعالية كبيرة في شفاء المصابين

إلا أن اعتماد الدواء يحتاج لمسار علمي وطبي لاعتماده والتأكد من سلامته وفعاليته بالإضافة إلى ضرورة اعتماده من الجهات المخولة إعطاء تراخيص لأي دواء جديد.

ونقلت عن البروفيسور نادر أربير من مركز الوقاية من السرطان في المستشفى أن الدواء اختبر على المصابين في مرحلة معتدلة ومتقدمة من الفيروس وأظهر نتائج إيجابية بنسبة 95 في المئة.

وأضاف أن دواء EXO-CD24، غير مكلف وفعال ويجب أن يعطى مرة واحدة يوميا لمدة خمسة أيام.

وأظهر 29 من ضمن 30 مريضا أخدوا الدواء، تحسنا ملحوظا في غضون يومين وغادروا المستشفى بعد ثلاثة إلى خمسة أيام.

شفيت مريضة أخرى بالفيروس ضمن المجموعة رغم أن فترة شفائها كانت أطول ببضعة أيام.

وبعد النتائج الإيجابية المشجعة، ناشد المستشفى وزارة الصحة طلب تمديد التجربة لتشمل المزيد من المرضى، إذ يحتاج الدواء لمزيد من التجارب لاعتماده.

إختراق مهم في تطوير دواء مضاد لفيروس كورونا.. في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب تمت تجربة دواء إسرائيلي جديد يعتمد على بروتين CD24 على مصابين بكورونا في حالة متوسطة وشديدة وشُفي 96٪ منهم في وقت قصير pic.twitter.com/rqg18NkMRH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 5, 2021

يذكر أنه حتى الآن تعتمد إسرائيل على اللقاح فقط لمواجهة تفشي كورونا، إذ تقوم بحملة تطعيم واسعة النطاق منذ ديسمبر، وتلقى أكثر من 3,3 مليون شخص جرعة اللقاح الأولى.

وبحسب آخر تقرير لوزارة الصحة، فقد سجلت إسرائيل التي يبلغ عدد السكان في فلسطين المحتلة عام 1948 تسعة ملايين نسمة أكثر من 675 ألف حالة إصابة بالفيروس توفي بينهم 5019 منذ بدء تفشي الوباء.

وتسجل إسرائيل حاليا ما معدله حوالي 6500 حالة جديدة يوميًا مقارنة بحوالي 7000 حالة الأسبوع الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية.

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