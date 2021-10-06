اعمال صيانة في سفارة السعودية بدمشق

نقلت مصادر اعلامية في المعارضة السورية عن تقارير اعلامية ممولة من الرياض رصد تحركات مفاجئة في السفارة السعودية بدمشق.

وتحدثت صحيفة “إندبندنت عربية” المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، عن أنباء غير مؤكدة رسميًا تفيد بأن السعودية ستفتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق من جديد.

واستشهدت “إندبندنت عربية” بإجراءات الصيانة غير المعلنة التي تحدث في السفارة السعودية المغلقة منذ عام 2012، والتحديث الجديد فيها.

وأشارت الصحيفة إلى اللقاءات والاجتماعات السرية والمعلنة بين مسؤولين في الحكومة السورية والسعودية، على هامش الأحداث العالمية في الخارج الى جانب اللقاءات السعودية الايرانية التي عقدت في العاصمة العراقية خلال الاشهر الماضية والتي تحدث عن نتائجها الجانبان بايجابية

وتاتي تلك الانباء في ظل الانفتاح العربي على النظام السوري خاصة من جهة الاردن ومصر والعراق قبل قبل ذلك، بعد انجاز مشروع ربط الغاز المصري والكهرباء الاردني الى لبنان عبر سورية

المقداد: اسألو السعوديين

وفي ايار الماضي اجاب وزير السوري فيصل المقداد خلال استقباله نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حول ما تردد من معلومات عن قرب افتتاح السفارة السعودية في بلاده : "اسألوا السعوديين". في عبارة تحمل معنى النفي، أكثر من الإثبات، حسب ما علق سوريون على الخبر.

يشار الى ان معلومات تحدثت عن أن وفدا سعوديا يرأسه رئيس جهاز المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان زار العاصمة السورية ايار الماضي والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، ونائب الرئيس للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك وقالت التقارير انه اتفق على إعادة العلاقات كافة بين البلدين، وإعادة فتح السفارة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي في حينه، إلا أن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، سئل عن الأمر فقال إن "سوريا ترحب بأي مبادرة فيها مراجعة مسؤولة لأنها حريصة على أشقائها، والسعودية دولة شقيقة وعزيزة وأي خطوة في صالح العلاقات العربية العربية سوريا ترحب بها".