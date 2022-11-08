اغتصاب فتاة واجبارها على الاغتسال بمياة رديتر السيارة في اربد الاردنية

قضت محكمة اردنية بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة على شابين اقدما على خطف فتاة واغتصابها واجبارها على الاغتسال بمياه رديتر السيارة لاخفاء معالم فعلتهم الشنيعة

وفي تفاصيل الواقعة التي اوردها موقع صوت الحق الاردني فان الفتاة كانت برفقة شاب يجلسان في سيارة نصف نقل في مدينة اربد شمال الاردن عندما تقدمت باتجاههما سيارة الجناة وصعد احدهما الى مكان جلوس المجني عليها وبدا بتوجيه لكمات لهما، ثم أجبر الفتاة على النزول وارغمها على الصعود في سيارة المتهمين

توجه الجناة برفقة الفتاة الى منطقة خالية واعتديا عليها بالتناوب الى ان اشبعا رغباتهما الجنسية

وبعد الانتهاء من جريمتهما وفي سبيل اخفاء معالم الادلة الجرمية عن جسد الضحية، قاما باستخراج المياه من “رديتر السيارة” وأجبراها على الاغتسال قبل ان يرمياها في محطة الحافلات في المدينة

وقال المصدر انه في هذه الاثناء كان الشاب المجني عليه يقدم شكوى في مركز الامن ويسجل الواقعة