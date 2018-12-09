اغتيال أحد أبرز قادة المصالحات مع النظام السوري في درعا

قتل الأحد، أحد أبرز قادة المصالحات مع قوات النظام السوري في محافظة درعا.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “أن شخصين أطلقا رصاصتين من مسدسات كاتمة للصوت على رأس مشهور الكناكري، مما أدى لمقتله فوراً في مدينة داعل بريف درعا الشمالي “.

واتهمت المصادر قوات النظام السوري بأنها وراء مقتل الكناكري، واضافت ” القوات الحكومية تريد الخلاص من كل قيادات المصالحات التي لها علاقة وتواصل مع الجيش الروسي”.

ويعتبر الكناكري من أوائل قادة المصالحات في محافظة درعا اللذين قاموا بالتواصل مع قوات النظام، وكان يشغل منصب قائد في اللواء الرابع التابع لفصيل مجاهدي حوران”.

وتشهد محافظة درعا استهداف متكرر لقادة الفصائل التي قامت بمصالحات مع قوات النظام والقوات الروسية.