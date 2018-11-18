اغتيال داعية عراقي لعب دورا محوريا باحتجاجات البصرة

من الاحتجاجات في مدينة البصرة جنوبي العراق/ أرشيفية

أكدت الشرطة العراقية أن، وسام الغراوي، الداعية المرتبط بالمتظاهرين في مدينة البصرة جنوب البلاد، اغتيل مساء أمس السبت برصاص مسلحين مجهولين.

وذكرت الشرطة أن الغراوي الذي لعب دورا ملموسا في تنظيم مظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات الاجتماعية في مدينة البصرة بالأشهر الأخيرة اغتيل أمام منزله وسط المدينة.

وأكد مصدر أمني في البصرة لموقع "السومرية نيوز" أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الموضوع.

وتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة الماضي مقطع فيديو يظهر الغراوي أثناء مشاركته في الاحتجاجات، وهو يقول إن فتوى ستصدر عن رجال دين في غضون الأيام القليلة المقبلة تدعو لرفع السلاح احتجاجا على المشاكل المتعلقة بانهيار البنى التحتية في المدينة.

وهذه ليست أول عملية اغتيال استهدفت نشطاء بمحافظة البصرة العراقية في الأشهر القليلة الماضية.