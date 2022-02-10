اغتيال رجل اعمال قبرصي منافس للمافيا بـ 50 رصاصة

قالت مصادر اعلامية في المعارضة التركية أن رجل الأعمال القبرصي خليل فاليالي اغتيل في هجوم مسلح استهدف سيارته أثناء توجهه "من فندق في منطقة كيرينيا إلى منزله بمنطقة شاتال كوي" حيث اطلقت عليه اكثر من 50 رصاصة

50 طلقة تقضي على رجل الاعمال القبرصي خليل فاليالي

وقالت المصادر الاعلامية ان القتيل نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة في هذا الهجوم المسلح، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إسعافه. وأفيد بأن فرق الأمن عثرت أثناء تفحصها لموقع الحادث على أكثر من 50 ظرفا فارغا من بقايا الذخيرة مكان الجريمة

رئيس القبارصة الاتراك يعزي



أعرب رئيس جمهورية قبرص الشمالية التركية، غير المعترف بها دوليًا، أرسين تاتار، عن حزنه الشديد، بشأن مقتل رجل الأعمال القبرصي، خليل فلايلي، مؤكدًا استمرار التحقيقات.

ووفق موقع «جمهورييت» التركي، قال أرسين تاتار، «سيتم التحقيق في الحادث بشكل منسق. ونعرب عن أمانينا في العثور عن منفذي الهجوم في أقرب وقت ممكن. أعرب عن حزني الشديد. هذا الوضع يؤذينا جميعًا. وأتمنى أن يرحمه الله».

وتقول صحيفة زمان التركية المعارضة ان القتيل ورد اسمه ضمن تسريبات لزعيم المافيا التركي سادات بكر المطلوب لدى السلطات التركية التي أعدت لائحة اتهامات ضده باعتباره زعيم منظمة إجرامية.

وكان سادات بكر، زعيم المافيا التركي، قد صرح في وقت سابق بأن "خليل فاليالي، كون ثروته المالية من تجارة المخدرات في قبرص".

وقالت الصحيفة التركية المعارضة إن سادات بكر وضع علامة إعجاب على تغريدة للصحفي، يلماز أوزديل عن الواقعة في "تويتر"، ورد فيها أن "محاولات التستر وإخفاء تلك الأعمال القذرة باءت بالفشل وأسدل الستار عنها بشكل يصعب إخفائه بعد الآن".

وجاء في هذه التغريدة أيضا قول الصحفي: "حاولوا فرض عزل ورقابة وإغلاق ملف المؤبد، ولكن على طريقة افتح يا سمسم بات باب المغارة السرية مواربا بشكل يصعب إغلاقه بعد الآن. وكشف الكنز المسروق الذي خبأه الأربعون حرامي".

نجاة زوجة فاليالي



وقال موقع «سوزجو» التركي، إن سائق فاليالي فقد حياته أيضًا في الهجوم، ونقل خليل بعد إصابته بجروح خطيرة، إلى مستشفى جامعة الشرق الأدنى، إلا أنه فقد حياته.

وأكد الموقع التركي نجاة زوجة فاليالي وطفله لاستقلالهما سيارة أخرى غير التي تعرضت للهجوم.

فرار المنفذين

وفي الشأن ذاته، رصد، من خلال تفحص سجلات نظام "MOBESE" الملاحي، مغادرة منفذي الهجوم لجزيرة قبرص على متن قارب سريع.