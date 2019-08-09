اغتيال شقيق زعيم جماعة الحوثي في اليمن

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، الجمعة، مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) إن إبراهيم بدر الدين الحوثي “اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته”، في إشارة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكر البيان أن الداخلية “لن تتوانى ولن تألو جهدا في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع”.

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي. (الأناضول)