اغتيال ضابط أمني كبير وإصابة زوجته جنوب شرق إيران

لقي ضابط أمني كبير في وزارة الداخلية الإيرانية، مصرعه، بينما اصيبت زوجته بجراح وصفت بالخطيرة، عقب تعرضهما لهجوم بالرصاص من قبل مجهولين، في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.

وأكد محافظ مدينة سراوان سعيد تجليلي، في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، مقتل قائد قوى الأمن الداخلي في المدينة الرائد علي رضا شهركي، وإصابة زوجته بجروح خطيرة، حيث تم نقلها الى المستشفى.

وأشار تجليلي، إلى أن مصرع قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان، تم على يد مجهولين مسلحين، دون أن يقدم المزيد من الإيضاحات حول عملية إطلاق النار.

وبدأت الأجهزة الأمنية المتخصصة، عمليات التحري والبحث، لكشف هوية مرتكبي الجريمة، والقبض عليهم.

سرهنگ علیرضاشهرکی رئیس پلیس آگاهی سراوان توسط افراد ناشناس ترور شد و جانش رو از دست داد، فرماندار سراوان می‌گوید: همسرش نیز زخمی شده است!#بلوچستان pic.twitter.com/oGspChrYxC — خلیل الله بلوچے (@kalbalouchi) April 30, 2023

يشار إلى أن الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة، آية الله عباس علي سليماني، تعرض لعملية اغتيال يوم الأربعاء الماضي، بعد إطلاق الرصاص عليه داخل بنك في مدينة بابلسر شمال إيران.

ووفقا لشهود عيان، فإن الشخص الذي هاجم سليماني، سيطر على سلاح أحد حراس البنك وقام بإطلاق الرصاص، مما أدى إلى مقتل عضو مجلس خبراء القيادة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد روح الله سلاجي النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة مازندران، وقتها نبأ إغتيال سليماني، مشيرا إلى أنه تم القبض على المعتدي.