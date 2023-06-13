اغتيال ضابط من قوات الدفاع الجوي السورية

افادت مصادر اعلامية سورية عن اغتيال ضابط رفيع في وحدة قوى الدفاع الجوي المكلفة بالتصدي للغارات الاسرائيلية على سورية

وقالت المصادر ان العميد الركن “جعفر علي الأخرس”، قُتل رفقه سائقه جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارته، وذلك أثناء تواجده في منزله بحي الشماس وسط مدينة حمص.

ونقل موقع نورث برس، السوري المعارض عن مصادر لم يسمها ان “الأخرس” أحد مرتبات قوى الدفاع الجوي في القوات الحكومية، وينحدر من بلدة ربيعة بريف حمص.



وتضع عملية الاغتيال علامة استفهام كبيرة بشأن الضالعين في الاغتيال، وتتجه الانظار الى تورط الموساد الاسرائيلي في العملية في الوقت الذي يعد الاخرس ومن باب موقعه ومكانته في مواجهة دائمة مع اسرائيل من خلال التصدي للغارات المتواصلة على سورية

ولم تعلق الحكومة السورية او القوى الامنية على الحادث



