اغتيال قائد في "المقاومة اليمنية" في كمين جنوب البلاد

قتل قائد بارز فيما يعرف باسم "المقاومة الشعبية ضد جماعة الحوثي"، مساء الثلاثاء، في كمين مسلح جنوب اليمن.

وأفاد رئيس المركز الإعلامي للمقاومة في محافظة البيضاء وسط اليمن، بأن كمينا مسلحا تعرض له قائد جبهة ذي ناعم في "مقاومة البيضاء"، محمد حسين اللباسي، على طريق يصل محافظتي أبين وشبوة ببعضهما، جنوب البلاد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21" أن الكمين الذي نفذه مسلحون في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بطريق لودر- عتق، شرق مديرية مودية بأبين، أدى إلى إصابة "اللباسي"، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله مشفى مودية، وكذلك مرافقه "أصيل العمري" الذي أصيب أيضا.

فيما قام منفذو الكمين بنهب سيارته، ولاذوا بالفرار، وفقا للبيضاني. ولم يكشف المصدر تفاصيل إضافية حول الجهة المتورطة بالكمين.

ومنذ بسط قوات الجيش اليمني سيطرته على محافظتي شبوة وأبين عدا عاصمتها زنجبار، أواخر آب/ أغسطس الماضي، تشهد الطرق الواصلة بينهما، كمائن مسلحة، تنفذها عناصر تابعة لما يسمى "الحزام الأمني" المدعوم إماراتيا، استهدفت تعزيزات وتحركات الجيش فيهما.

يشار إلى أن "المقاومة الشعبية" مكونة من جماعات مسلحة محلية، نشأت في محافظات يمنية عدة، ومؤيدة للحكومة الشرعية، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتشارك في المعارك لقتال الحوثيين.