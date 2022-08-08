اغتيال قيادي امني من فتح في مخيم عين الحلوة

اكدت مصادر امنية فلسطينية ولبنانية مقتل مسؤول في حركة فتح الفلسطينية بالرصاص، امس الإثنين، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

واعلن منير المقدح إن العقيد سعيد علاء الدين كان مسؤولا في حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان مكلّفا التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية. وقال إن «مسلحا دخل عليه أثناء تأدية صلاة في منزل أحد أصدقائه»، الا اان مصادر قالت ان عملية الاغتيال تمت في سوق الخضار حيث نقل علاء الدين الى المشفى في حالة خطرة ، فيما منفذ عملية الاغتيال مازال مجهول الهوية

وقالت المصادر ان الضحية كان يشغل منصب مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في الأمن الوطني الفلسطيني في حركة فتح، وقد أصيب بطلقات عدة.

وغالبا ما يشهد مخيّم عين الحلوة حيث يعيش 54 ألف لاجئ فلسطيني يضاف إليهم آلاف من الفلسطينيين النازحين مؤخرا من سوريا هربا من الحرب، مواجهات بين فصائل متنافسة. وبموجب اتفاق أبرم قبل وقت طويل، لا يدخل الجيش اللبناني المخيمات حيث تتولى فصائل فلسطينية حفظ الأمن.