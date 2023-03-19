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اغتيال قيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في دمشق

تاريخ النشر: 19 آذار / مارس 2023 - 08:37
اغتيال قيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في دمشق

البوابه - اغتيل في ريف دمشق بسوريا علي رمزي الأسود، القيادي في حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،  صباح اليوم الأحد.

 

 

ونعت سرايا القدس في سوريا، شهيدها علي رمزي الأسود البالغ من العمر 31 عاما، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق، عقب عملية اغتيال .


واتهمت سرايا القدس الموساد الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود، من خلال إطلاق النار عليه، في ظل حمل الجريمة إلى بصمات الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

كلمات دالة:علي رمزي الأسودعلي الأسودريف دمشقدمشقسرايا القدس

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