اغتيال قيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في دمشق

البوابه - اغتيل في ريف دمشق بسوريا علي رمزي الأسود، القيادي في حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الأحد.

عاجل .. اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي علي رمزي الأسود بريف دمشق والحركة تتهم الموساد! — بسام جعارة (@BassamJaara) March 19, 2023

ونعت سرايا القدس في سوريا، شهيدها علي رمزي الأسود البالغ من العمر 31 عاما، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق، عقب عملية اغتيال .



واتهمت سرايا القدس الموساد الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود، من خلال إطلاق النار عليه، في ظل حمل الجريمة إلى بصمات الاحتلال الإسرائيلي.