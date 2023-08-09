اغتيال قيادي في القوات اللبنانية وتسجيل الواقعة "حادث سير"

كشف زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع ان وفاة الياس الحصورني احد قادة حزب القوات اللبنانية لم تكن نتيجة حادث سير كما ادعت الاجهزة الامنية وان الامر جريمة اغتيال مدبرة

ووفق بيان صادر عن جعجع فقد "تبيّن في اليومين الماضيين، أنّ وفاة رفيقنا الياس الحصروني في عين ابل، لم تكن نتيجة حادث سير كما ظهر في المعلومات الأوّليّة"

وحسب البيان وبعد تفريغ كاميرات المراقبة فان "كميناً محكماً مكوّناً أقلّه من سيارتين قد أُقيم لرفيقنا الياس، وعند مروره خُطف من قبل أفراد الكمين الذين يقُدّر عددهم بين ستة وتسعة أشخاص، إلى مكانٍ آخر حيث قتلوه".

واشار جعجع الى ان هذه المعطيات أصبحت بحوزة الأجهزة الأمنية وخاصة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي

ودعا الى كشف هويّة الفاعلين بأقصى سرعة ممكنة، نظراً لدقّة الوضع في عين ابل والقرى المجاورة، ونظراً للنتائج التي يُمكن أن تترتّب عن هذه الجريمة في حال لم يتمّ الكشف عن الفاعلين وفق بيان جعجع

ويقول رئيس بلدية عين إبل، عماد الّلوس، ان الحصروني، كان يرتاد مطعما في البلدة، برفقة عائلة ابنته وأحفاده، ليغادر من بعدها عائدا إلى منزله.

إلا أنه لم يصل إلى المنزل، حيث عثر على الحصروني جثة هامدة في سيارته الملقاة في جلّ قرب أحد الطرق في البلدة باتجاه بلدة حانين، ووفق تقرير الطبيب الشرعي :

لا توجد ضربات على جسده، باستثناء ضربة غير قاتلة على الرأس، فيما أضلاعه مكسرة والأكياس الهوائية بالسيارة مفتوحة

