اغتيال كرار أبو رغيف أحد أتباع الصدر جنوبي العراق

اغتال مجهولون أحد أتباع التيار الصدري في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وأطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار على عجلة يستقلها كرار أبو رغيف وهو أحد أتباع التيار الصدري.

وتمت عملية الاغتيال نفذت في حي المعلمين في محافظة ميسان، فيما أصيبت زوجة أبو رغيف بجروح خلال الهجوم الذي استهدف زوجها.

وجاءت هذه العمليات جاءت بعد ساعات على زيارة قام بها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى محافظة ميسان.

وقال خلال اجتماعه بقيادات أمنية في محافظة ميسان التي شهدت توترا أمنيا في الأيام الأخيرة: " نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة".