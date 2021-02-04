اغتيال لقمان سليم.. عون ودياب يطالبان بتحقيق سريع

أثارت عملية اغتيال الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، الذي عثر مقتولا في سيارة جنوب البلاد، ردود فعل واسعة منددة بالجريمة.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الخميس، بإجراء تحقيق سريع في عملية الاغتيال.

وحسب وكالات أنباء، فقد طلب عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة الاغتيال، التي وقعت في منطقة العدوسية جنوبي البلاد.

وشدد عون على

"ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء الظروف التي أدت إلى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها".

ومن جهة أخرى، كلف دياب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، بتوجيه أجهزة الأمن للإسراع في تحقيقاتها من أجل كشف ملابسات الاغتيال، وملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.

وأكد دياب أن "هذه الجريمة النكراء يجب ألا تمر من دون محاسبة"، مشددا على أنه "لا تهاون في متابعة هذه التحقيقات حتى النهاية، والدولة ستقوم بواجباتها في هذا الصدد".

وصباح الخميس، كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عثر عليه مقتولا، بعد ساعات من اختفائه.

وكتبت السفيرة اللبنانية السابقة لدى الأردن تريسي شمعون على حسابها موقع "تويتر": "كان لقمان سليم صاحب رأي. تماما كما كنت، في ما قلته، صاحبة رأي. حين لا تُحتمل الآراء المختلفة الى حد القتل أو التخوين فهي مؤشر على النهايات. أخاف على نهاية البلد (..)".

كان لقمان سليم صاحب رأي. تماماً كما كنت، في ما قلته، صاحبة رأي. حين لا تُحتمل الآراء المختلفة، الى حدّ القتل أو التخوين، فهي مؤشّر على النهايات.

أخاف على نهاية البلد... رحم الله لقمان ومنح الصبر لعائلته ومحبّيه — Tracy Chamoun (@Tracy_D_Chamoun) February 4, 2021

وبدوره قال وزير العدل السابق أشرف ريفي، إن اغتيال لقمان "يأتي في إطار مسلسل تصفيات الترهيب وكم الأفواه".

كل إغتيال يُطوى في الأدراج يكون الفاعل المجهول معروفاً.

جوزيف بجاني، والآن لقمان سليم، حلقات في مسلسل تصفيات للترهيب وكمّ الأفواه وشطب الأصوات الحرة، فهل قرر المجرمون إفتتاح موجة جديدة من الإرهاب؟.

لقمان سليم يا قامةً بحجم الفكر والأخلاق والوطنية، العدالة أن يُحاسَب المجرمون . pic.twitter.com/JmIl1MqKLz — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 4, 2021

وقالت مصادر ، إن سليم قتل برصاصتين في الرأس في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقمان داخل سيارته وقد كان غارقا في دمائه.

وكان الأكاديمي وصديق الراحل، مكرم رباح قد غرد قبل ساعات من العثور على جثة صديقه بأنه مفقود أثناء عودته من زيارة إلى الجنوب اللبناني .

رفيقي و صديقي المناضل لقمان سليم فقد اثناء عودته من زيارة في الجنوب .... احمل مسؤولية سلامته لقوى الامر الواقع و الدولة اللبنانية. #لقمان_سليم pic.twitter.com/NTpKvI36J7 — makram rabah (@makramrabah) February 4, 2021

وكان الراحل قد كشف أكثر من مرة عن تقليه تهديدات بالقتل، وعرض بعضا منها على الملأ.

وقالت عائلة سليم مساء الأربعاء إنه اختفى بين عشية وضحاها، وكتبت زوجته على "تويتر" أنه لا يرد على هاتفه.

وقال أحد أقارب سليم إن الأسرة علمت بوفاته من الأخبار أثناء وجوده في مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفائه.