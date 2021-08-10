اغتيال مدير محافظ كربلاء اثناء ازالته تجاوزات زراعية

اغتال مجهولون مدير بلدية محافظة كربلاء العراقية، المهندس عبير سليم الخفاجي، بعد نشوب مشاجرة مع احد المواطنين بشأن إزالة بعض الأبنية المتجاوزة في منطقة المعملجي في كربلاء

ونقلت قناة الحرة الاميركية عن العميد، علاء الغانمي، مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء، إن "الخفاجي تعرض لإطلاق ناري من مسدس وإن الجهات الامنية باشرت بفتح تحقيق بشأن ملابسات الحادث وأسباب وقوعه". وقالت مصادر أن مدير البلدية أصيب بثلاث رصاصات في صدره ونقل إلى المستشفى.

الخفاجي كان ينفذ حملة ازالة التجاوزات

وكان الخفاجي ينفذ حملة لإزالة التجاوزات العشوائية من مناطق زراعية بمحيط المدينة، وترافقه آليات هندسية لإزالة تلك التجاوزات قبل أن تتعرض لهم مجموعة من الأشخاص وتقوم بإطلاق النار عليهم.

وتنتشر في العراق ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وإنشاء مناطق سكنية عليها، مما يعد مخالفة لقوانين التصميم الأساسي للمدن، الذي يحرص على توفير مساحات خضراء.