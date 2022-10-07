اغتيال مسؤول أمني كبير بتفجير سيارته في كردستان العراق

قتل مسؤول أمني كبير في كردستان العراق واصيب اربعة اشخاص اخرين الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان إن انفجار السيارة ناجم عن عبوة ناسفة، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقالت وسائل اعلام عراقية ان الانفجار استهدف هاوكار عبدالله رسول (41 عاماً)، وهو ضابط برتبة عقيد في قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله ان التحقيقات الأولية اظهرت ان الانفجار وقع نتيجة لزرع عبوة ناسفة في السيارة

وقالت شبكة رووداو الإعلامية، إن هاوكار عبد الله كان مسؤولاً لجهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في نينوى، ولم يبق في منصبه بعد المشاكل الداخلية التي شهدها الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ويتمتع إقليم كردستان بأمن نسبي، حيث تسيطر الشرطة المحلية على الوضع الداخلي، وهي تابعة لوزارة الداخلية في الإقليم، كما تشاركها قوات الأسايش في ذلك، فيما توكل مهمة حفظ الأمن الخارجي لقوات البيشمركة.