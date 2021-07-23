اغتيال مسؤول فلسطيني في الضفة

اطلق مجهولون في مدينة طولكرم في الضفة الغربية الرصاص على مسؤول عسكري فلسطيني فاردوه قتيلا قبل ان يفرو من المكان

واعلن اللواء طلال دويكات، المفوض السياسي العام والناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اليوم الجمعة، أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا، ما أدى إلى وفاته على الفور.

الاجهزة الفلسطينية تباشر في التحقيق

وأكد أن النيابة العسكرية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

وأفاد سكان من دير الغصون بأن مهنا عُثر عليه مقتولاً بعد إصابته بعدة أعيرة نارية في رأسه خلال وجوده في منزله في البلدة.