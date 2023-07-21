اغتيال مسؤول اردني الجنسية في الامم المتحدة في اليمن

اغتال مجهولان على دراجة نارية اليوم الجمعة، الاردني مؤيد حميدي، الذي يعمل رئيسا لفريق برنامج الغذاء العالمي في مديرية التربة اليمنية قبل أن يلوذا بالفرار.

وقالت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن). ان الموظف الأممي توفي بعد فشل محاولة اسعافه

وقالت مصادر ان المسلحان هاجما مؤيد حميدي خلال تناوله وجبة الغداء في أحد مطاعم مدينة التربة جنوب محافظة تعز واطلقا عليه وابلا من الرصاص فيما اصيب عدد من رواد المطعم

ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن مقتل أحد كوادر العمل الإنساني بـ"WFP" (برنامج الأغذية العالمي) في مدينة التربة تعز وإصابة عدد من المواطنين، في مدينة التربة بمحافظة تعز

أصدق التعازي لأسرة المغدور به، المواطن الاردني، مؤيد حميدي، وندعو له بالرحمة والمغفرة… pic.twitter.com/NyGVwuQxoW July 21, 2023

وأدان رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الجريمة، واعتبرها “طعنةٌ غائرةٌ في القلب وجّهتها أيادٍ أدمنت الأذى لليمن الذي لم يتعاف من طعنات متوالية بسهامٍ مختلفة”. وقال في تغريدته أن قطاع الطرق وعصابات الإرهاب تأبى إلا أن تمارس هواية الدم والدمار باعتدائها هذا اليوم على موظفٍ أمميٍ من مواطني الشقيق الأردن الذي لم يتردد في مؤازرة اليمن سلطةً وشعباً عبر مبادرات لا أجد متسعاً لحصرها”.

وقبل 5 ايام قتل موظف لبناني الجنسية يعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر برصاص مسلحين في منطقة الضباب جنوب غرب محافظة تعز.