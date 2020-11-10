اغتيال ناشطة ليبية في بنغازي بعد أيام من انتقادها نجل حفتر (فيديو)

ذكرت قناة “فبراير” أنه تم اغتيال البرعصي من قبل مليشيا تابعة لصدام، نجل الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، دون تفاصيل أخرى.

أفادت وسائل إعلام ليبية وشهو عيان، الثلاثاء، بأن مسلحين اغتالوا الناشطة حنان البرعصي، في مدينة بنغازي شرق البلاد.

ونقل الإعلام الليبي عن مصادر لم يحددها أن “3 سيارات يستقلها مسلحون أطلقوا النار على الناشطة البرعصي أثناء خروجها من سيارتها بشارع عشرين (في بنغازي)”، وهو ما أكده شهود عيان.

وذكرت قناة “فبراير” أنه تم اغتيال البرعصي من قبل مليشيا تابعة لصدام، نجل الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، دون تفاصيل أخرى.

وأشار موقع “ليبيا أوبزرفر” (بالإنكليزية) إلى أن اغتيالها جاء “بعد أيام من انتقادها الشديد لنجل أمير الحرب حفتر ووزير الداخلية في حكومة شرق البلاد”.

وجاء الاغتيال أيضا بعد أقل من ساعتين من ظهور البرعصي في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث انتقدت فيه عددا من التابعين لحفتر.

ووصل جثمان الناشطة البرعصي إلى “مستشفى الجلاء” في بنغازي، وفق إعلام محلي.

والأحد، كشفت البرعصي عبر مقطع فيديو نشرته وتداوله مغردون، عن تعرض ابنتها لمحاولة اغتيال في بنغازي.

وقبلها بأسابيع، أعلنت في مقطع آخر أنها تعرضت لمحاولة اغتيال على يد مسؤول أمني شرقي ليبيا، دون أن تذكر اسمه.

وتعرف البرعصي بمواقفها المناهضة لمسؤولين في الشرق الليبي وتتهمهم بالفساد والثراء غير المشروع.

وكانت الناشطة حنان البرعصي قد اختطفت في مارس/آذار الماضي، بسبب ظهورها في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه حفتر وسياسته في بنغازي، قبل أن يفرج عنها.

