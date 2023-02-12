اغلاق المجال الجوي لفترة وجيزة فوق بحيرة ميشيغن

اعادت السلطات الاميركية فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن شمالي البلاد، وذلك بعد اغلاق جزء منه مؤقتا الاحد، لاسباب قالت انها تتعلق بالامن القومي.

وقالت هيئة الطيران المدني الاميركية في بيان انها اغلقت لفترة وجيزة جزءا من المحال الجوي فوق البحيرة "لدعم عمليات وزارة الدفاع (البنتاغون)".

وفي وقت سابق السبت، أغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا بعد رصد جسم طائر، لكن الجيش قال ان مقاتلة أُرسلت لاستطلاع الامر لم تعثر على شئ، والقيت اللائمة في اثر ذلك على ما قيل انه خلل في الرادار.

والاسبوع الماضي، قالت السلطات الاميركية انها اسقطت ثلاثة اجسام طائرة، أحدها "منطاد تجسس" صيني، بعد تحليقها فوق الولايات المتحدة وكندا.

وتقول واشنطن ان المنطاد هو جزء من أسطول ارسله الجيش الصيني لاغراض التجسس الى 40 دولة حول العالم

واكد بايدن الثلاثاء، ان الولايات المتحدة ستتحرك ضد بكين في حال هددت سيادتها، مشيرا الى انها اظهرت ذلك بوضوح عندما اسقطت المنطاد الصيني الاسبوع الماضي.

وكان دخول المنطاد الصيني اجواء الولايات المتحدة قد تسبب في ازمة بين واشنطن وبكين، وارجأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة مقررة إلى الصين في اعقاب هذه الحادثة.

وقدمت الصين اعتذارها عن دخول المنطاد الاجواء الاميركية، مؤكدة انه ليس للتجسس، بل يستخدم لاغراض مدنية وتحديدا لابحاث الطقس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية ان المنطاد انحرف عن المسار جراء الرياح وبسبب قدرات التوجيه المحدودة.

الى ذلك، قالت وسائل اعلام كندية الاحد، ان رئيس الوزراء جاستن ترودو سيزور يوكون بشمال غرب البلاد، والتي شهدت اجواؤها اسقاط جسم طائر مجهول في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة.

واوضحت المصادر نفسها ان رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة المقررة مسبقا مع السكان الأصليين "الذين يمكن أن يتضرروا جراء إسقاط الجسم" الذي تم تدميره بقرار مشترك من ترودو وبايدن

وكان البيت الأبيض قال أن إسقاط الجسم فوق يوكون جاء "بناء على توصية من القوات المسلحة".