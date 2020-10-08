اغلاق محطات وقود ومنشآت تزيين النساء في السعودية

اغلقت امانة مكة المكرمة محال لتزيين النساء بالاضافة الى محطات وقود ومنشآت اخرى وذلك في إطار ما وصفته بـ "جهودها لإزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري".

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي بإزالة 37 لوحة إعلانية مخالفة بمنطقة الشوقية، مشيراً إلى أنَّ اللوحات عشوائية وغير مُطابقة للوائح والاشتراطات البلدية، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الأفراد والمؤسسات والشركات المُخالفة.

من جهة اخرى أغلقت أمانة العاصمة المقدسة محطة وقود مخالفة ضمن نِطاقها الإشرافي بمكة المكرمة، وذلك لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط.

وتم اغلاق منشأتين نسائيتين لوجود مخالفات في الإشتراطات البلدية تستوجب الإغلاق، وذلك بمشاركة كوادر نسائية مؤهلة في أعمال التفتيش على المُنشآت التجارية النسائية.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف الرقابة على الأسواق النسائية و محال التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة؛ للتأكد من سلامة جميع المعروضات، والالتزام بالإشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المُخالفة وتصحيح أوضاع محال التجميل والعمالة النسائية.