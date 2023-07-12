اغلاق مشفى في درعا السورية بسبب الملوخية.. فيديو

امرت وزارة الصحة السورية باغلاق مشفى اليرموك الخاص بعد انتشار فيديو يوضح قيام احدى العاملات بتجفيف الملوخية على اسره المرضى

وقالت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري ان قرار الاغلاق تم بالشمع الاحمر لمشفى اليرموك الخاص في محافظة درعا جنوبي البلاد

ولم تذكر الوزارة في قرارها هذه التفاصيل وأسباب الإغلاق بشكل صريح، إلا أنها أوضحت بأن القرار جاء بعد انتهاء لجنة مكلفة من الوزارة بالإطلاع الميداني على واقع العمل في عدد من مشافي محافظة درعا، وثبوت عدد من المخالفات الفنية والصحية في مشفى اليرموك الخاص وفق بيان صادر عنها

وجاء القرار في اعقاب بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو من داخل حاضنة الأطفال بالمشفى يظهر فيه قيام إحدى العاملات باستخدام الأسرّة الخاصة بالمشفى داخل الحاضنة لتجفيف الملوخية رغم وجود أطفال حديثي الولادة في الغرفةحيث ظهر احد الاطفال على جهاز التنفس فيما انتشرت مادة الملوخية على الاسرة المقابلة له في نفس الغرفة التي من المفترض ان تكون معقمة وصحية .

أصدرت وزارة الصحة قراراً بإغلاق #مشفى_اليرموك الخاص بالشمع الأحمر والكائن في محافظة #درعا بعد تداول وسائل التواصل فيديو من داخل حاضنة الأطفال بالمشفى يظهر فيه قيام إحدى العاملات باستخدام الأسرّة الخاصة بالمشفى داخل الحاضنة لتجفيف #الملوخية رغم وجود أطفال حديثي الولادة في الغرفة.. pic.twitter.com/Zf1qrqqR4s — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) July 11, 2023



