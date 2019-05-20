اغلاق وطوارئ في برج ايفل بسبب متسلق

اعلنت السلطات الفرنسية الطوارئ في برج ايفل واخلت الناس وطلبت من الاخرين تأجيل زياراتهم الى المكان بعد رصد متسلق على اسواره

وقالت مواقع التواصل الاجتماعي ان الشرطة وصلت إلى الموقع وتتفاوض مع الرجل الذي اكتشف امره فيما كان في الطابق الثاني من البرج، بارتفاع 149 مترا.

ويزور برج إيفل، الذي يعتبر الرمز الرئيسي للعاصمة الفرنسية، عدة ملايين من الأشخاص سنويًا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها رجل تسلق البرج. ففي عام 2015، صعد جيمس كينغستون الصرح بدون حبال السلامة ودون إذن، وتهرب من كاميرات الأمن.

وعادة ما يتم غلق البرج بسبب الاحتجاجات التي تشهدها باريس منذ فترة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس، إيمانويل ماكرون.

وقررت السلطات الفرنسية، من قبل وأكثر من مرة إغلاق برج إيفل، بسبب الاحتجاجات التي تتم في ساحة مارسوف في باريس.