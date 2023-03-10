اغلى عملات العالم .. دينار الكويت اولا والدولار عاشرا

اغلى عملة في العالم هي الدينار الكويتي وليس دولار العم سام الاميركي كما يسود الاعتقاد عند غالبية الناس، وذلك بحسب قائمة اغلى عملات العالم التي ترصدها مجلة "فوربس".

وقالت المجلة ان الدينار البحريني والريال العماني والدينار الاردني تاتي تاليا في القائمة بعد الدينار الكويتي الذي لا يزال يحتل الصدارة باعتباره اغلى عملة في العالم ، فيما يتبوأ الدولار الاميركي المرتبة العاشرة.

غير ان موقع الدولار الاميركي لا يقلل من اهميته ولا ينتقص من قيمته باعتباره، وبلا منازع، العملة الاكثر تداولا، كما انه عملة الاحتياطي الاجنبي الاساسية في العالم.

وتقاس القيمة النسبية للعملات عادة استنادا الى موقفها ازاء الدولار الاميركي، علما ان هناك 180 عملة معترفا بها عالميا.

وعموما، فان غالبية العملات "معومة" وتخضع اسعار صرفها لتقلبات وعوامل العرض والطلب في الاسواق العالمية، بينما عدد محدود منها يظل عند سعر متماسك نسبيا نتيجة ربطها باسعار عملات رئيسية اهمها الدولار.

ومعلوم ان سعر صرف العملة يلعب دورا مهما في تحديد اسعار وكلف السلع والخدمات، وفي الوقت نفسه فان تلقبات الهامش السعري للصرف تشكل سوانح وفرصا للمستثمرين الطامحين الى جني ارباح من خلال المتاجرة بالعملات.

اغلى عملة في العالم .. الدينار الكويتي بلا منازع

تاليا قائمة اغلى 10 عملات العالم كما ترصدها مجلة فوربس:

* الدينار الكويتي

احتل الدينار الكويتي مكانته باعتباره اغلى عملة في العالم مستمدا هذه القوة المتفردة من صادرات النفط الكبيرة التي تشكل ما نسبته 80 بالمئة من عائدات البلد الخليجي الصغير. ويعادل سعر الدينار الكويتي 3.26 دولارا اميركيا.

الدينار الكويتي لا يزال منذ سنوات بعيدة اغلى عملة في العالم

وفي بدايات طرحه في ستينيات القرن الماضي، جرى ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالجنيه الاسترليني، قبل ان يتم ربطه بسلة عملات وفقا لسياسات نقدية اقرها بنكها المركزي.

* الدينار البحريني

يعادل دينار البحرين 2.65 دولارا اميركيا، ما يجعله ثاني اغلى عملة في العالم بعد نظيره الكويتي، علما انه طرح اول مرة عام 1965.

وتتأتى قوة دينار البحرين من عاملين رئيسين، اولهما ارتباط سعر صرفه بالدولار الاميركي، والثاني صناعة تصدير المشتقات النفطية والغاز والتي تشكل ما نسبته 63 بالمئة من إيرادات المملكة الصغيرة التي كانت اول دولة خليجية يكتشف النفط في اراضيها في ثلاثينيات القرن الماضي.

* الريال العماني

كما هي الحال مع الدينارين الكويتي والبحريني، يكتسب ريال سلطنة عمان قوته كثالث اغلى عملة في العالم من صناعة النفط، حيث يعادل الريال الواحد دولارين اميركيين و60 سنتا.

وجرى طرح الريال العماني في سبعينيات القرن الماضي، وهو مرتبط بالدولار الأميركي، كما انه مدعوم بصادرات السلطنة من الغاز وكذلك النفط، رغم ان انتاجها من الخام لا يكاد يصل الى مليون برميل يوميا، ما يجعل اقتصادها حساسا للتقلبات السعرية في اسواق البترول.

* الدينار الأردني

رغم ان الاردن يفتقر الى موارد النفط والغاز بخلاف جيرانه الخليجيين، كما يعاني مصاعب اقتصادية خانقة، لكن لديه رابع اغلى عملة في العالم، حيث يعادل الدينار الأردني 1.41 دولارا أميركيا.

ويكمن السر في ذلك بسياسة ربط الدينار الاردني بالدولار الاميركي، والتي قررت المملكة الالتزام بها على مدار العقدين الماضيين، ويبدو انها ستستمر طويلا. وطرح الدينار الاردني للتداول اول مرة في العام 1950.

* الجنيه الاسترليني

يعادل الجنيه (الاسترليني) البريطاني 1.20 دولارا أميركيا، وهو بالتالي خامس اغلى عملة في العالم.

والجنيه الاسترليني الذي هو عملة المملكة المتحدة والتبعيات والاقاليم التاج البريطاني سابقا، ويعود تاريخ طرحه الى القرن الرابع عشر. وهو حاليا يستمد قوته من كون بريطانيا سادس اكبر دولة من حيث الناتج المحلي الاجمالي.

كما ان الجنية الاسترليني مستقل بذاته وغير مرتبط بعملات أخرى. وحتى اثناء كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الاوروبي، فقد تمسكت بعملتها ولم تستبدلها باليورو.

* دولار جزر كايمان

جعل وضع جزر كيمان، باعتبارها ملاذاً ضريبياً، عملة هذا الاقليم البريطاني في البحر الكاريبي، تحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة اغلى عملات العالم، حيث يعادل دولار جزر كايمان 1.20 دولارا أميركيا

وتوفر جزر كيمان تراخيص مصرفية خارجية لمئات البنوك وشركات التامين وصناديق التحوّط، ما يجعلها احد أكبر 5 مراكز مالية خارجية في العالم.

ودولار جزر كايمان الذي طرح كعملة مشتركة لأول مرة في سبعينيات الفرن الماضي، مرتبط كذلك بالدولار الأميركي.

* جنيه جبل طارق

يتموضع جبل طارق، وهو منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطانيفي أقصى جنوب اسبانيا، ويعد جنيه جبل طارق سادس اغلى عملة مشتركة في العالم، ويعادل 1.20 دولارا أميركيا.

هناك 180 عملة معترفا بها دوليا حول العالم

ويساوي جنيه جبل طارق الذي طرح للمرة الاولى في عشرينيات القرن الماضي، الجنيه الاسترليني، ويرتبط به.

* الفرنك السويسري

انتهحت سويسرا، وهي من أغنى واكثر دول العالم استقراراً. سياسات نقدية حصيفة والتزمت بمستويات ديون منخفضة، ما عزز من اقتصادها وجاذبية عملتها الفرنك السويسري باعتبارها من ابرز عملات "الملاذ الآمن" ضمن السلة العالمية.

وتعادل قيمة الفرنك السويسري 1.07 دولارا أميركيا، ويعود طرحه الى اواسط القرن التاسع عشر.

* اليورو

اليورو هو ثاني اكبر عملة احتياط في العالم، وتاسع اغلى عملة، كما انه العملة الرسمية لمنطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي التي تضم 19 من اصل 27 دولة عضوا في الاتحاد.

ويعادل اليورو الذي اعتمد في العام 2002، نحو 1.07 دولارا أميركيا. وهو عملة حرة معومة.

* الدولار الاميركي

بالطبع، الدولار الاميركي يساوي دولارا اميركيا، حيث انه هو المعيار الاساسي لتقييم بقية عملات الدنيا. وكما اسلفنا، فهو في المرتبة العاشرة في قائمة اغلى عملات العالم، لكن دون ان ينتقص ذلك من نفوذه شيئا.

الدولار الاميركي هو عاشر اغلى عملة في العالم ولكنه الاقوى بلا منازع

طرح الدولار الأميركي في القرن الـ18، وهو معتمد في الولايات المتحدة والأقاليم الاميركية، وكذلك في عدد من الدول بينها الاكوادور وزيمبابوي.

وحتى اليوم، يعتبر الدولار الاميركي العملة الاكثر تداولًا حول العالم، ويستمد قوته من عوامل عدة ابرزها اقتصاد البلاد الذي يعد الاقوى على وجه البسيطة، فضلا عن انه العملة الأكثر احتفاظا بها من قبل البنوك المركزية، والاكثر استخداما لتسعير سلع استراتيجية كالنفط والذهب والنحاس.