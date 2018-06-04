افتتاح أول مركز دعم مجتمعي شامل للأردنيين واللاجئين

٢٥ لجنة دعم مجتمعي مدعومة من قبل المفوضية في جميع أنحاء الأردن

قامت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (JOHUD) ، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال ، بافتتاح مركزها المجتمعي الجديد في النزهة، عمان، من خلال حفل إفطار جماعي. يوفر المركز أنشطة متعدده وفرصة للالتقاء بين الأردنيين واللاجئين من جميع الجنسيات.

هناك ٢٥ لجنة دعم مجتمعي مدعومة من قبل المفوضية في جميع أنحاء الأردن، ٢٣ منها تحت تشغل من خلال الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ويديرها بشكل مشترك ممثلون أردنيون وممثلون من اللاجئين. النزهة هو أول مركز يخدم جميع مجتمعات اللاجئين من جنسيات وخلفيات دينية مختلفة. ويقدم مجموعة من الأنشطة المتعددة، بما في ذلك الأنشطة الموجهه خصيصًا للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والشباب.

وقد رحب ممثل المفوضية في الاردن، ستيفانو سيفيري ، بهذه المبادرة قائلاً: "إن الانتقال إلى نموذج لمركز شامل يضم الأردنيين واللاجئين من مختلف الجنسيات يمكن أن يكون أداة قوية ليس فقط لتعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمع المضيف، ولكن أيضا بين مختلف جنسيات اللاجئين أنفسهم. وهذا يخلق جواً إيجابياً وبيئة حماية أفضل للجميع، بما يتماشى مع نهج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ".

ويرى قيس الطراونة ، نائب المدير التنفيذي لـ الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (JOHUD) أن: "إنشاء مركز الدعم المجتمعي في النزهة سيخلق مساحة عامة آمنة، ويستضيف متطوعين يمثلون المجتمع المضيف واللاجئين من جنسيات مختلفة". وأضاف أنه "سيكون مكانًا يمكن للناس من ذوي الخلفيات المتنوعة للقاء من أجل الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والترفيهية، سيستضيف المركز أنشطة يومية مصممة من قبل الأهالي والمتطوعين تهدف إلى تقديم خدمات الحماية المتكاملة".

يضم الأردن قرابة ال ٧٥٠ ألف لاجئ من حوالي ٦٠جنسية مختلفة، معظمهم من السوريين، ولكن أيضاً أعداد كبيرة من العراقيين واليمنيين والسودانيين والصوماليين وغيرهم. غالبية اللاجئين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء الأردن، من إربد في الشمال إلى العقبة في الجنوب.

توفر مراكز الخدمة المجتمعية في الأردن نهجًا جديدًا بقيادة المجتمع المحلي لتلبية احتياجات اللاجئين في المناطق الحضرية، وسد الفجوات بين اللاجئين والأردنيين، ومساعدة المفوضية في تقديم المساعدات المناسبة لمن هم في أمس الحاجة إليها. في عام ٢٠١٧ وحده ، تم خدمة ٦٣ ألف من اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال هذه المراكز.