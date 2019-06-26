افتتاح مطار خليج نيوم المطل على المشروع الاقتصادي الضخم

منشور 26 حزيران / يونيو 2019 - 11:04
وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة وهو ما سيمكن الراغبين في زيارة المشروع الضخم للاطلاع على التفاصيل وسير العمل 

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”.

وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن