افتتاح مطار خليج نيوم المطل على المشروع الاقتصادي الضخم

افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة وهو ما سيمكن الراغبين في زيارة المشروع الضخم للاطلاع على التفاصيل وسير العمل
🔵 عاجل ..— علي الدحلي (@aldahli2013) ٢٥ يونيو ٢٠١٩
هيئة الطيران تعلن افتتاح مطار خليج نيوم ، وأولى رحلاته في 30 يونيو، لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
✍ "الراصد نيوز" pic.twitter.com/0VTgGRhiYA
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”.
وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء عن افتتاح مطار خليج نيوم وتم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري و تم اعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM". في مرحلته الحالية ستكون الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم. pic.twitter.com/sZp0N8FxOk— Engr. Khalid Hamad (@EngrKhalidH) ٢٥ يونيو ٢٠١٩
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