افتتاح مطار خليج نيوم المطل على المشروع الاقتصادي الضخم

افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة وهو ما سيمكن الراغبين في زيارة المشروع الضخم للاطلاع على التفاصيل وسير العمل

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هيئة الطيران تعلن افتتاح مطار خليج نيوم ، وأولى رحلاته في 30 يونيو، لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

✍ "الراصد نيوز" pic.twitter.com/0VTgGRhiYA — علي الدحلي (@aldahli2013) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”.

وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.