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افتتاح مطار رامون الإسرائيلي قرب إيلات في 22 كانون الثاني

افتتاح مطار رامون الإسرائيلي قرب إيلات في 22 كانون الثاني
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