افتتاح معبر البوكمال وتحذير ايران من استخدامه لتهريب السلاح

أعلن النظام السوري الانتهاء من تجهيزات إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي، الذي يصل مع العراق عند نقطة القائم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 30 من أيلول، أن “الجهات المعنية” بإدارة المعبر وتنظيم العبور أنهت جميع الترتيبات والتحضيرات لإعادة افتتاح معبر البوكمال- القائم الحدودي مع العراق، ليكون بوابة العبور الرئيسة بين البلدين.

من جهتها نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن مصادر مخابراتية غربية أن صوراً جديدة للأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي على الحدود السورية العراقية، مما سيفتح طريقاً برياً مطمئناً من إيران إلى لبنان لتهريب الأسلحة والنفط.

وتُظهر الصور التي نشرتها قناة "فوكس نيوز"، وتم التقاطها في وقت سابق من هذا الأسبوع، عمليات بناء المعبر الجديد في منطقتي القائم والبوكمال الحدوديتين بين العراق وسوريا.

ونشرت الوكالة السورية صورًا من عمليات التجهيز لافتتاح المعبر، الذي كان مغلقًا طوال السنوات الماضية، على خلفية سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المنطقة.

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، كاظم محمد بريسم العقابي، قد أعلن، في 28 من أيلول الحالي، أن رئاسة وزراء العراق وافقت على إعادة افتتاح معبر القائم- البوكمال الحدودي مع سوريا، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن العقابي قوله إن رئيس وزراء البلاد، عادل عبد المهدي، وافق على افتتاح المعبر الحدودي بعد سنوات على إغلاقه، مؤكدًا أن المعبر جاهز للافتتاح.

وأضاف، “المنفذ أصبح جاهزًا لمرور المسافرين، وأيضًا للتبادل التجاري”، معربًا عن أمله في أن “يسهم هذا المنفذ في تطوير العلاقات بين البلدين”.

وتخضع هذه المنطقة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران من الجانبين حيث كثفت إيران حضورها في تلك المنطقة منذ الصيف الماضي.

ووفقاً لمحللي موقع ISI، الذي يلتقط بيانات الأقمار الصناعية، ما زال المعبر الحدودي الحالي مغلقاً وقد دُمر أثناء الحرب، وقد بذل الإيرانيون الكثير من الجهد والموارد في بناء المعبر الجديد.

وأظهرت الصور قاعدة للجيش العراقي بالقرب من الموقع المهجور.

وجرى الحديث مؤخرًا في الأوساط السياسية الرسمية عن تجهيز منفذ القائم- البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق من أجل إعادة افتتاحه، إلا أن المواعيد كانت مبدئية وغير مؤكدة.

وسبقت ذلك زيارات مكثفة لوفود عسكرية ومدنية من الجانبين العراقي والسوري خلال الأشهر الماضية، للتحضيرات الأخيرة لافتتاح المعبر المغلق منذ سنوات.

وكانت قوات النظام السوري سيطرت على مدينة البوكمال الحدودية جنوب شرقي دير الزور بعد طرد تنظيم “الدولة”، في تشرين الأول الماضي.

كما سيطرت قوات الجيش العراقي و”الحشد الشعبي” على نقطة القائم الحدودية غربي محافظة الأنبار، في تشرين الثاني 2017، التي كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة”.