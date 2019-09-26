افراج مؤقت عن معارض جزائري بارز

أفرجت محكمة بالجزائر عن المعارض كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ سبعة أشهر، بعد أن كان تم توقيفه في 12 سبتمبر/أيلول بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

وقال المحامي عبد الغني بادي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيبازة (80 كلم شمال شرق الجزائر العاصمة) ألغت قرار قاضي التحقيق بمحكمة القليعة بإيداع كريم طابو الحبس المؤقت وأمرت بالإفراج المؤقت عنه".

ولا يلغي الإفراج المؤقت المتابعة القضائية ولكن المتهم يبقى حرا إلى نهاية التحقيق، بحسب المحامي.

وكان طابو، البالغ من العمر 46 عاما مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي قد اعتقل في 12 سبتمبر/أيلول من منزله في منطقة الدويرة، الضاحية الغربية للجزائر العاصمة، ثم تم تقديمه في اليوم التالي أمام قاضي التحقيق الذي أمر بحبسه بتهمة "المساس بمعنويات الجيش".

وشارك طابو في كل المظاهرات الاحتجاجية منذ 22 فبراير/شباط، وكان قد شغل بين العامين 2007 و2011 منصب السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم حزب في البلاد، قبل أن يغادر الحزب ويؤسس في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حزبه الذي لم يتم الترخيص له بالنشاط.

وأثار اعتقال طابو موجة من السخط في البلاد، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبح المحتجون يهتفون باسمه ويطالبون بإطلاق سراحه في المظاهرات.