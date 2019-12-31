افراغ المخيمات الفلسطينية في سورية بنسبة 58%

أكدت حركة سياسية فلسطينية تهجير 58 % من فلسطيني سوريا إلى خارج مخيماتهم، مشيرة إلى أن أعدادهم من هجروا بلغت 370 ألف فلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سوريا، حسن عبد الحميد، إن الوضع في سوريا أدّى إلى تهجير 58 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين إلى خارج مخيماتهم وتجمعاتهم السكنية، مشيراً إلى أن عدد الذين هجّروا إلى خارج المخيمات في سوريا وصل إلى 370 ألف فلسطيني.

وأضاف أن تدمير

وفي حديثه عن مخيم اليرموك، شدد الحميد على أن 40% من مباني المخيم بحاجة إلى ترميم، و 40 بالمئة من بيوت اليرموك قابلة للسكن، و20 بالمئة من بيوت المخيم مدمرة بشكل كامل، لافتاً إلى أنّ حال مخيم اليرموك ينطبق على مخيم حندرات.

وعن إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية في سوريا، قال عبد الحميد، إن ذلك يتطلب جهودا كبيرة من قبل الجهات المعنية في مقدمتها وكالة الأونروا، ودائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية التي اتهمها بالتقصير وعدم قيامها بالدور المطلوب تجاه أبناء شعبها الفلسطيني في سورية.

يشار إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى أوروبا هرباً من الحرب الدائرة في سورية، وإنهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري، ووثقت مجموعة العمل (53) لاجئاً فلسطينياً سورياً قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول.