افضل واسوء الدول العربية من حيث الرعاية الصحية؟

حلت دولة قطر في المرتبة الاولى عربيا و 19 عالمياً من حيث الدول الأفضل من حيث الرعاية الصحية لعام 2023 بواقع بـ 73.8 نقطة، ضمن التصنيف الذي نشره موقع "نومبيو"

واحتلت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 31 عالمياً بـ69.6 نقطة، وحلت المملكة الاردنية الهاشمية في المرتبة الثالثة عربيا و46 عالمياً بـ 64.9 نقطة ، وكانت المفاجئة في ترتيب لبنان الذي حل رابعا عربيا وفي المرتبة الـ 50 دوليا ، متقدما على السعودية التي حلت في المرتبة الخامسة عربيا وبالنسبة للترتيب العالمي صنفت في المركز الـ 54

وجاءت سلطنة عمان في المركز السادس عربيا والـ 63 دوليا وتونس سابعا عربيا و 68 عالميا ، وفي المركز الثامن عربيا حلت الجزائر فيما صنفت في المركز ال80 عالميا

واعتبرت كل من العراق ومصر والمغرب اسوء الدول عربيا وعالميا في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين واحتلت تلك الدول ذيل القائمة بالرعاية الصحية.

فقد حلت مصر على مستوى العالم بالمركز الـ 87 (التاسع عربيا) وجاءت المغرب العاشر عربيا والـ 90 عالميا تلاه العراق في المراكز 92 دوليا في اسوء تصنيف عربي ودولي