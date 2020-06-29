افغانستان: عشرات الضحايا بانفجار صاروخ بسوق الماشية

قال مسؤولون من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، إن ما لا يقل عن 23 مدنيا قتلوا في إقليم هلمند في جنوب أفغانستان وأصيب عشرات بجروح عندما سقطت صواريخ على سوق للماشية، اليوم الإثنين.

وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بشأن الهجوم الذي وقع على سوق أسبوعي يقام في الهواء الطلق في منطقة سانجين حيث تجمع مئات من مناطق مجاورة لبيع وشراء الغنم والماعز.

وقال متحدث باسم حاكم إقليم هلمند، إن بضعة صواريخ أطلقها مقاتلو طالبان سقطت قرب سوق الماشية، مما أسفر عن مقتل 23 مدنيا منهم أطفال.

وقال قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم حركة طالبان، إن الجيش الأفغاني أطلق عدة دفعات من قذائف المورتر على منازل مدنيين وسوق الماشية مما أسفر عن مقتل عشرات القرويين.