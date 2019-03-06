افغانستان: عشرات الضحايا في هجوم انتحاري لداعش

أضاف أن "عددا من العمال المدنيين قتلوا".

قتل 16 شخصا على الأقل في عملية انتحارية تلاها إطلاق نار، استهدفت صباح الأربعاء شركة بناء قريبة من مطار جلال اباد بشرق أفغانستان، على ما أفاد مسؤول محلي.

وقال عطالله خوقياني المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار وكبرى مدنها جلال آباد، "قتل 16 موظفا في الشركة وأصيب تسعة بجروح" في الهجوم الذي استمر عدة ساعات.

وذكر مسؤول آخر وقوع إصابات بدون أن يكون بإمكانه تأكيد الحصيلة في الوقت الحاضر.

وبدأ الهجوم بسماع انفجارين على الأقل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع.

وقال خوقياني إن "قوات الأمن قتلت المهاجمين الخمسة".

وتابع أن عملية لتثبيت الأمن في الموقع لا تزال جارية وقامت قوات الأمن بتفكيك سترتين مفخختين وسيارة مفخخة وعدد من الألغام التي زرعها المهاجمون.

وقال العضو في مجلس ولاية نانغرهار ذبيح الله زمراي أن "انتحاريين مسلحين هاجموا مبنى شركة خاصة للبناء وتسللوا إليه باكرا هذا الصباح".

وأضاف أن "عددا من العمال المدنيين في الشركة قتلوا".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان ينشطان في الولاية.

ووقع الهجوم في وقت تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان في قطر تهدف إلى وضع حد للنزاع المستمر منذ حوالى 18 عاما.