اقارب الاسد مغضوب عليهم في بريطانيا

ديلي ميل: بريطانيا ترفض منح الجنسية لأربعة من أقارب الأسد

رفضت المملكة المتحدة منح الجنسية لعمّة الرئيس السوري بشار الأسد، وثلاثة من أبناء عمومته.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أنه قيل لهم إنهم بوصفهم أقارب للرئيس بشار الأسد، فإن منحهم جوازات سفر بريطانية سيقوض معارضة الحكومة البريطانية لنظامه.

وبين أسماء المتقدمين واحدة من زوجات رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري التي لم تذكر الصحيفة اسمها لأسباب قانونية.

كما أن اثنين من أبنائها اللذين يعيشان في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات تم رفض طلباتهما، كما للابن الثالث لرفعت وهو من زوجة أخرى.

وأفادت الصحيفة بأن أقارب الأسد قدموا استئنافا في محكمة الهجرة السرية، لكن الحكم الذي اطلعت عليه ليلة الأحد، يكشف أن طلبهم قد رفض من لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

وحذرت الخارجية البريطانية وزارة الداخلية من أن منح الجنسية لأقارب الأسد "سوف يفسر على أنه موقف غير حازم تجاه النظام والتعهد المتعثر للمعارضة".