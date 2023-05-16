اقتحامات للاقصى وسط دعوات لشد الرحال الى المسجد لافشال "مسيرة الاعلام"

تواصلت الثلاثاء، اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى تحت حماية الجيش الاسرائيلي، فيما تكثفت الدعوات الى الفلسطينيين لشد الرحال والمرابطة فيه لافشال "مسيرة الأعلام" التي ينوي المتطرفون اليهود تنظيمها في القدس الخميس.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس ان العشرات من المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد من جهة بابا المغاربة بحماية مشددة من القوات الاسرائيلية التي كانت نشرت منذ الصباح وحدات خاصة في محيط المسجد والشوارع المؤدية اليه لتامين هذا الاقتحام.

واضافت الدائرة ان المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في ساحات المسجد تلقوا خلالها شروحات عن الهيكل المزعوم الذي تدعو منظمات يهودية متطرفة لاقامته في مكان المسجد الاقصى.

وتابعت انهم ادوا كذلك صلوات تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة خلافا للانظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

وتزامن ذلك مع فرض القوات الاسرائيلية قيودا على دخول المسلمين الى المسجد، حيث عمد الجنود الى ايقافهم والتدقيق في اوراقهم الثبوتية، واحتجاز بعضها لضمان مغادرة من يدخلون الى باحات الموقع المقدس.

"مسيرة الاعلام"

وفي الاثناء، تكثفت الدعوات الى الفلسطينيين من اجل شد الرحال الى المسجد الاقصى والمرابطة فيه يوم الخميس المقبل، والذي من المقرر ان ينظم المستوطنون خلاله ما يعرف بـ"مسيرة الاعلام"، احياء لما يقولون انه يوم توحيد المدينة تحت السيطرة الاسرائيلية عام 1967.

دعا نشطاء لإحياء "الفجر العظيم" في #المسجد_الأقصى فجر الخميس 5/18 للتصدي للاقتحام المركزي الذي تحضر له "جماعات المــعبد" ومسيرة الأعلام التـ8ـويدية في الذكرى العبرية لاحتــ.ـلال كامل #القدس https://t.co/oq8VPCXoCF — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) May 16, 2023

وحثت الدعوات الفلسطينيين على احياء "الفجر العظيم" في المسجد عبر الحضور اليه باكرا من اجل تفادي القيود التي يتوقع ان تفرضها قوات الاحتلال الاسرائيلية على الوصول للمسجد صبيحة يوم مسيرة الاعلام.

وحذرت منظمات فلسطينية وعربية ودولية من احتمال ان تتسبب المسيرة في تصعيد اعمال العنف في الاراضي المحتلة، خصوصا ان سيشارك فيها سياسيون اسرائيليون متطرفون على راسهم وزير الامن القومي ايتمار بن غفير.

وتنطلق المسيرة التي يشارك فيها الالاف من غربي القدس مرورا من باب الخليل والجديد في المدينة القديمة، ثم تصل إلى باب العامود.

واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، ان المسيرة ستمضي كما هو مخطط وحسب النظام المعتاد، في اشارة الى عدم تغيير مسارها كما كانت تحدثت عنه تقارير في وقت سابق.

اعتقال ضابط فلسطيني

الى ذلك، اعتقل الجيش الاسرائيلي عدة اشخاص بينهم ضابط فلسطيني خلال اقتحامه مخيم جنين صباح الثلاثاء، وذلك بزعم تنفيذه عمليات اطلاق نار استهدفت جنودا ومستوطنين.

متداول | اشتباكات مسلحة وإلقاء قنابل محلية الصنع نحو آليات الاحتلال أثناء انسحابها من محيط مخيم جنين. pic.twitter.com/M481096Qr6 — المؤسسة الفلسطينية للإعلام - فيميد (@FimedAr) May 16, 2023

واشتبكت القوات الاسرائيلية مع اهالي حي الهدف الذي اقتحمته في المخيم، فيما قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان قوة خاصة اعتقلت ضاباطا في الشرطة الفلسطينية تتهمه بالضلوع في عمليات إطلاق النار.

وقالت تقارير ان الجنود اقتحموا منزل عائلة الفلسطيني وضاح الأسمر في المخيم واعتقلوا اربعة من ابنائه بينهم الضابط محمد.

وقد اسفرت الاشتباكات التي اندلعت في المخيم خلال الاقتحام عن اصابة ثلاثة من اهالي المخيم احدهم في البطن برصاص الجيش الاسرائيلي، بحسب ما افادت وزارة الصحة الفلسطينية.