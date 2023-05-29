اقتحام جديد للمسجد الأقصى المبارك

أكدت مصادر فلسطينية اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة وذلك تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادرها أن مستوطنين على شكل مجموعات اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، حيث قاموا بتنفيذ جولات استفزازية واداء طقوس تلمودية في ساحاته تلقوا من خلالها شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم بحسب وكالة الانباء الفلسطينية

وشددت على أن المسجد الأقصى يتعرض يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية وذلك في محاولة لتغيير الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً

