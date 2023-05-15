اقتحام سفارتي الاردن والكويت في الخرطوم

نعرضت مقار البعثات الدبلوماسية الاردنية والكويتية في الخرطوم الى التخريب والتدمير والنهب مساء امس الاثنين حيث اعربت عمان والكويت عن استنكارهما لهذا العمل غير المقبول

الاردن يدين تخريب سفارته في الخرطوم

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية ان مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم تعرض للاقتحام والتخريب، ووأعربت عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له المبنى الدبلوماسي التابع لها كما ادانت التعدي على كافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، والتي تتجاوز الاعراف والقوانين الدبلوماسية الدولية

مواطن يستخدم سلاحه الشخصي في حماية الممتلكات من ضعاف النفوس.#السودان pic.twitter.com/xTmOqUk783 — Sudan News (@Sudan_tweet) May 15, 2023

اقتحام مقر سكن الملحق العسكري الكويتي

كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم، امس الإثنين، للاقتحام والتخريب، وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للسلطات الرسمية والأطراف المعنية في السودان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.