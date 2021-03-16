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اقتحام قصر الرئاسة في عدن واحتجاز رئيس الحكومة ووزراء

منشور 16 آذار / مارس 2021 - 10:25
محتجون يقتحمون قصر الرئاسة في عدن
محتجون يقتحمون قصر الرئاسة في عدن

اليمن: محتجون يقتحمون قصر الرئاسة في عدن ورئيس الحكومة وبعض أعضائها ما زالوا داخل المبنى


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