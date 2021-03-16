منشور 16 آذار / مارس 2021 - 10:25 محتجون يقتحمون قصر الرئاسة في عدن اليمن: محتجون يقتحمون قصر الرئاسة في عدن ورئيس الحكومة وبعض أعضائها ما زالوا داخل المبنى تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إلهام الفضالة تتصدر الترند بسبب التغير الكبير في شكلها.. وهكذا ردت على الموضوع! اقتحام قصر الرئاسة في عدن واحتجاز رئيس الحكومة ووزراء ما هي عقوبة المتحرش بطفلة المعادي؟ نساء بالبكيني يتحولن لتماسيح هجومًا على هيرمس.. تعذيب حيوان ذكي من أجل حقيبة السعودية تكشف عن مزايا إلغاء نظام الكفيل Loading content ...