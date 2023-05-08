اقتحام منزل سري لابنة الغنوشي والتحفظ على مستندات تمس الامن القومي

اقتحمت قوات امنية تونسية منزل سري لـ تسنيم ابنة رئيس حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي حيث عثرت على اوراق ومستندات تمس الامن القومي وهو ما حدا بـ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في تونس، للتخلي عن القضية لصالح جهاز مكافحة الإرهاب.

واعلنت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطقة الرسمية باسمها، فاطمة بوقطاية في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية ان الاجهزة الامنية تلقت معلومات بشأن وجود منزل لـ تسنيم الغنوشي لا تقيم به عادة وتتردد عليه في فترات محددة في منطقة رياض الأندلس، حيث داهمته الشرطة العدلية بعد ان تلقت اذنا بذلك وقد تم العثور على مسائل تمس بالأمن القومي بصفة مباشرة واكدت توثيق الاقتحام بالصوت والصورة

وفي وقت سابق، كشفت سمية شقيقه تسنيم الغنوشي ابنة رئيس حركة "النهضة" في تونس، عن اقتحام أجهزة الأمن التونسية لمنزل شقيقتها الكبرى، وادعت ان تسنيم تقيم في كندا وقد اقتحمت الاجهزة الامنية المزودة باجهزة تسجيل منزلها وان العملية تمت دون وجود أي من أفراد العائلة في أثناء التفتيش.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أفرغت المستندات والأوراق والكتب الموجودة في منزل شقيقتها، قبل أن تغير قفل الباب.

وقالت مصادر تونسية ان النيابة العمومية اعتقلت شخص وادرجت آخرين على قائمة البحث وتسليم الملف لادارة مكافحة الارهاب

يشار الى ان زعيم حركة النهضة التونسية المعارض راشد الغنوشي قيد الاعتقال بعد اشهر من حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركته